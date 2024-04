Deputado italiano é denunciado por furto no duty free

ROMA, 24 ABR (ANSA) - O deputado italiano Piero Fassino, do Partido Democrático (PD), foi denunciado por tentativa de furto ao ser parado no duty free no aeroporto de Fiumicino, em Roma, com um perfume no bolso do paletó.

De acordo com o jornal Fatto Quotidiano, o político estava esperando um avião para Estrasburgo, na França, e parou no estabelecimento para comprar um perfume feminino.

O periódico acrescenta que Fassino pegou a embalagem, colocou dentro do paletó e tentou deixar o local, mas o alarme antifurto da loja foi acionado.