Solidão não é problema só de "primeiro mundo" - Riscos psicológicos do isolamento existem em regiões como Índia e África subsaariana, mas ainda faltam dados sobre o fenômeno. Jovens em cidades são afetados, mas idosos também sofrem do mal.É possível que você conheça o sentimento. Seus dias parecem uma névoa monótona de mesmice. Você quer se conectar com as pessoas, mas mesmo quando tem oportunidade, não se sente feliz o suficiente para sair e conhecê-las. Você não quer incomodar os amigos com seus problemas – você nem acha que há alguém a quem possa recorrer.

Todas as outras pessoas parecem normais. Você está convencido de que é diferente. Você se sente solitário e sente isso escrito em seu rosto. Mas todos nós temos momentos ou períodos solitários, e os especialistas em saúde também sabem disso.

Os órgãos de saúde do Reino Unido, dos Estados Unidos e do Japão têm alertado para o risco de uma crise de solidão desde antes da pandemia da covid-19 – momento em que muitas pessoas disseram que sentiam uma maior sensação de solidão e outros problemas de saúde mental.