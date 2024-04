Oposição na Venezuela se une por candidatura de Edmundo González

Inicialmente, 13 pessoas se registraram para concorrer. Após as mudanças, a eleição ocorrerá com 10. Além de Maduro e González, concorrerão José Brito, Enrique Márquez, Benjamín Rausseo, Luis Eduardo Martínez, Daniel Ceballos, Antonio Ecarri, Javier Bertucci e Claudio Fermín.

Em outubro de 2023, Maduro firmou um acordo internacional em Barbados, tendo o Brasil como um dos garantidores, comprometendo-se a realizar eleições livres e transparentes no país. Após os sucessivos impedimentos de candidatos de oposição, o acordo vem sendo visto com desconfiança pela comunidade internacional, inclusive com o restabelecimento de sanções sobre o petróleo venezuelano por parte dos Estados Unidos. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.