Ucrânia e Rússia fazem acordo para troca de quase 50 crianças

Até o momento, entretanto, não há detalhes sobre a data e condições para a transferência das crianças.

Lvova-Belova e o presidente Vladimir Putin foram alvos do Tribunal Penal Internacional (TPI) de Haia, que emitiu mandados de prisão para ambos, alegando responsabilidade pelo crime de guerra de deportação ilegal e transferência de crianças durante a invasão russa à Ucrânia.

Em fevereiro, inclusive, o Comitê da ONU sobre os Direitos da Criança pediu à Rússia para acabar com a transferência forçada de crianças de áreas ocupadas da Ucrânia.

De acordo com Kiev, mais de 20 mil crianças foram levadas da Ucrânia para a Rússia sem o consentimento de familiares ou tutores. No entanto, Moscou, que invadiu o território liderado por Volodymyr Zelensky, em fevereiro de 2022, nega as acusações e afirma que só tem protegido crianças vulneráveis de uma zona de guerra. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.