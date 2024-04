UE investiga China sobre compras de dispositivos médicos

A investigação foi divulgada um dia depois que as autoridades alemãs informaram ter prendido um assistente de Maximilian Krah, membro do Parlamento Europeu do partido Alternativa para a Alemanha, por suspeita de espionagem à favor da China.

Se a investigação determinar um comportamento desleal, a UE pode limitar o acesso das empresas chinesas ao mercado de licitações do bloco. A investigação será concluída em até nove meses, ou poderá ser prorrogada pelo Poder Executivo da União Europeia por mais cinco meses.

O aviso diz que Pequim está "convidada a apresentar o próprio ponto de vista e a fornecer informações pertinentes".

O mercado chinês de dispositivos médicos é o segundo maior, depois do dos Estados Unidos, com um valor de US$ 145 bilhões.

A UE iniciou uma onda de investigações do tipo nos últimos meses, incluindo sobre subsídios para tecnologias verdes, como turbinas eólicas, painéis solares, carros elétricos e trens.

