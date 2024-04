EUA, Reino Unido e Canadá aplicam sanções antidrones contra Irã

LONDRES, 25 ABR (ANSA) - Os Estados Unidos, o Reino Unido e o Canadá anunciaram nesta quinta-feira (25) um novo pacote de sanções contra o Irã.

A medida dos três países é uma reposta ao ataque realizado por Teerã contra Israel no dia 13 de abril.

De acordo com o Ministério das Relações Exteriores do Reino Unido, as sanções foram concedidas para pessoas e entidades acusadas de estarem envolvidas na produção de drones.