Após mal súbito, zagueiro da Roma volta a ficar à disposição

Embora esteja recuperado do problema, Ndicka deverá começar o jogo diante do Napoli sentado no banco de reservas. O treinador Daniele De Rossi provavelmente optará por Gianluca Mancini e Dean Huijsen compondo o setor defensivo.

O time da capital, que luta por uma vaga na Champions League, não terá em campo Diego Llorente, que está suspenso. Os lesionados Chris Smalling e Romelu Lukaku trabalharam separadamente ao longo da semana e suas presenças seguem incertas. (ANSA).

