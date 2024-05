Foco é buscar vítimas no RS, mas não dá para esconder omissão do Estado

O problema é que, diante de silêncio em silêncio, governantes continuam gastando mais em propaganda masturbatória do que na adaptação das cidades para eventos extremos.

Em 2022, 242 morreram em Petrópolis (RJ) com as chuvas. No ano seguinte, 64 perderam a vida em São Sebastião (SP). A lista de catástrofes que esquecemos é longa. Pelo alcance e a gravidade, a do Rio Grande do Sul deveria servir como ponto de inflexão nas políticas de adaptacão climática.

Infelizmente, não são poucos os que contam com o fato de a memória do eleitorado secar até as eleições.

Enquanto coordenam medidas para mitigar a loucura instalada, políticos precisam sim dar satisfação sobre o que fizeram ou deixaram de fazer. E não atacar a imprensa que está cobrando informações. Se não conseguem agir de forma transparente, estão no emprego errado.