Soldado norte-americano detido na Rússia viajou sem autorização, diz Exército dos EUA

O soldado, que o Exército identificou como sargento Gordon Black, foi preso por acusações de roubo por um tribunal de Vladivostok, no Extremo Oriente da Rússia, disse o gabinete regional do Ministério do Interior em comunicado nesta terça-feira.

Black, que se alistou ao Exército como soldado de infantaria em 2008, havia sido recentemente designado ao Campo Humphreys, na Coreia do Sul, e deveria retornar ao Forte Cavazos, no Texas, segundo o comunicado do Exército dos EUA.

“Em vez de retornar aos Estados Unidos continental, Black voou de Incheon, na República da Coreia, via China para Vladivostok, Rússia, por motivos pessoas”, acrescentou o Exército.

O Exército afirmou que não há evidências de que Black planejasse ficar na Rússia após o fim da sua licença pessoal.

O Ministério de Relações Exteriores da Rússia disse que não há elemento político no caso ou alegações de espionagem.

