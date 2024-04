Praia italiana quer atrair turistas com casamentos naturistas

A iniciativa é inspirada no pedido de um casal alemão para poder casar no final do verão e sem roupa na Playa de las Conchas, na Espanha, que faz divisa com Is Arenas, na província de Oristano.

Para o prefeito da cidade italiana, esta é "uma importante oportunidade para o desenvolvimento do turismo ativo e ecossustentável".

Os pedidos de casamento na praia são numerosos e são feitos principalmente de casais da Europa, onde também existem cerca de 20 milhões de praticantes de naturismo. Na Itália, a estimativa gira em torno de 500 mil.

A iniciativa conta com o apoio e promoção da associação Nudiverso, organização que promove, através de festivais e eventos, "a cultura da nudez partilhada e a percepção social do universo nu na Itália, nos seus princípios ligados ao bem-estar, à sustentabilidade, a inclusão, o cuidado dos lugares, a questão do consentimento, desassociando tudo dos preconceitos de quem associa a nudez à disponibilidade sexual, aspecto cultural a superar", explicou à ANSA Pamela Deiana, presidente da organização. De acordo com ela, todos estão "trabalhando para quebrar as barreiras para que haja locais de nudez sem cercas, de proximidade e convivência pacífica entre quem decide manter o traje e quem escolhe não usá-lo, uma simples nudez total que, contada com as palavras certas, une no lugar de dividir".

"É uma oportunidade de afirmar o direito de escolha em uma dimensão social aberta e partilhada", concluiu Deiana.

A praia naturista de Is Benas é uma das seis praias da Sardenha - mais duas serão criadas em breve - e um dos 23 locais na Itália, autorizados pelos municípios a que pertencem, onde é possível praticar o naturismo com segurança e tranquilidade, respeitando as regras e sem receber sanções administrativas.