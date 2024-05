Chuvas no RS deixam 458 mil sem luz e mais de 750 mil sem água

No boletim das 18h, a Defesa Civil declarou que a CEEE Equatorial não informou o número de clientes sem energia. Porém, nas redes sociais, às 15h (horário de Brasília), a empresa comunicou que 188 mil clientes estão sem energia na área de concessão da companhia, de acordo com o último levantamento feito nesta segunda-feira. Os municípios mais afetados são Eldorado do Sul, Guaíba, Porto Alegre, Alvorada e Viamão.

CEEE Equatorial diz que do total, 179 mil pontos de luz foram desligados após recomendações. Os pedidos foram realizados pela Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros e as prefeituras municipais para garantir a segurança da população.

Já são 750.364 de clientes sem água, de um total de 6 milhões de clientes da Corsan no RS. Há ainda dezenas de municípios sem serviços de telefonia e internet das companhias Tim, Vivo e Claro, segundo a Defesa Civil.

Rodovias também foram afetadas. Nesta segunda (6), 99 trechos em 42 rodovias estão com bloqueios totais ou parciais, entre estradas e pontes, segundo a atualização das 18h, realizada pela Defesa Civil.

Nível do Guaíba é de 5,28 metros, às 17h15, nesta segunda-feira (6). Os dados são da régua da SEMA (Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura) e ANA (Agência Nacional de Águas). No sábado (4), ele já havia superado a marca atingida no ano de 1941 (de 4,76 metros de altura), quando inundou grande parte do centro da capital gaúcha.

Mortes sobem para 85 e chuvas afetam mais de 1 milhão

Defesa Civil informou que subiu para 85 o número de mortos em razão das fortes chuvas. A última atualização foi divulgada no início da noite desta segunda-feira (6).