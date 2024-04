Rei Charles III retomará atividades públicas na próxima semana

LONDRES, 26 ABR (ANSA) - Em tratamento contra um câncer descoberto no início do ano, o rei Charles III vai retomar a partir da próxima semana sua agenda de atividades públicas.

A nota do Palácio de Buckingham foi publicada logo depois de os médicos do monarca elogiarem o "progresso" do tratamento. No entanto, o tempo de duração dele não foi informado.

Charles interrompeu as suas atividades públicas no início de fevereiro, quando revelaram o problema de saúde do rei depois de uma cirurgia de próstata. No entanto, ele continuava realizando suas funções de forma mais privada.