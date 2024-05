Israel x Hamas: novo lance do jogo gato e rato

Na fronteira meridional de Gaza existem duas passagens para ingresso de auxílio, como medicamentos, combustíveis e rações para animais. Os ingressos ficam em Rafah e Kerem Shalon.

O ataque do Hamas, com dez explosões, resultou, conforme o governo de Israel, na morte de quatro militares israelenses, com 11 feridos.

De pronto, o premiê Benjamin Netanyahu determinou o fechamento da passagem de veículos no vale Kerem Shalon.

Ainda no domingo e após conversa telefônica com o presidente Biden, Netanyahu prometeu a reabertura do vale e a normalidade no escoamento de caminhões com cargas.

Nesta segunda (6), em revide, Israel atingiu um prédio no Líbano, dado como local utilizado no ataque do Hamas que matou quatro militares israelenses em área próxima a Kerem Shalon.

Ordem de evacuação

Para operadores do direito internacional e os 007 das inteligências americana e europeia, do ultimato israelense constou a invasão de Rafah.