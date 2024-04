Países do G7 chegam a acordo para eliminar uso de carvão

Anfitrião da reunião do G7, o ministro italiano do Meio Ambiente, Gilberto Pichetto, reiterou diversas vezes que o país está pronto para abandonar o carvão em até um ano, com exceção da ilha da Sardenha, que poderia eliminar esse combustível fóssil em 2027.

O G7 do Clima termina na terça-feira (30) e também conta com a presença da ministra do Meio Ambiente do Brasil, Marina Silva.

(ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.