Rompimento de barragem deixa mais de 40 mortos no Quênia

NAIROBI, 29 ABR (ANSA) - O rompimento de uma barragem em uma cidade ao norte de Nairóbi, capital do Quênia, provocou a morte de ao menos 40 pessoas, informaram as autoridades locais nesta segunda-feira (29).

O incidente ocorreu perto da cidade da localidade de Mai Mahiu, no Vale do Rift, no momento em que o país do leste da África enfrenta fortes chuvas e inundações. A onda de mau tempo aumentou o nível de água na barragem e a fez romper.

"Quarenta e dois mortos, uma estimativa prudente. Ainda há mais pessoas na lama. Estamos trabalhando para recuperá-los", declarou a governadora do condado de Nakuru, Susan Kihika.