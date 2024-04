Champions: Bayern e Real Madrid empatam na ida da semifinal

SÃO PAULO, 30 ABR (ANSA) - Bayern e Real Madrid empataram em 2 a 2 no jogo de ida da semifinal da Liga dos Campeões da Europa em Munique na Alemanha nesta terça-feira (30) O Real Madrid saiu na frente com um gol do brasileiro Vinicius Junior aos 24 minutos do primeiro tempo.

No segundo tempo, o time da casa reagiu e virou o jogo com os gols de Leroy Sané aos oito minutos e Harry Kane em cobrança de pênalti quatro minutos mais tarde.

O empate do time espanhol veio com mais um gol de Vinicius Junior, agora em cobrança de pênalti aos 38 minutos.