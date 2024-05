Inelegibilidade, disputa PT x PL: o que pode acontecer se Moro for cassado

O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) julga nesta terça-feira (21) as ações que pedem a cassação do mandato do ex-juiz federal e senador Sergio Moro (União Brasil-PR). Caso ele perca o mandato, caberá ao TRE-PR (Tribunal Regional Eleitoral no Paraná) convocar uma eleição suplementar no estado.

O que aconteceu

Ações acusam Moro de abuso de poder econômico e caixa 2 na campanha de 2022. As duas ações, movidas por PT e PL, foram julgadas improcedentes pelo TRE-PR em abril deste ano. As duas siglas recorreram e o caso foi levado para a pauta do TSE, a última instância da Justiça Eleitoral.

Advogados das partes vão se manifestar, e decisão pode sair ainda hoje. O julgamento começou na última quinta-feira (16), quando o relator do caso, ministro Floriano de Azevedo Marques, leu seu relatório sobre as duas ações, que serão julgadas em conjunto. Na ocasião, o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, anunciou que a corte vai dedicar toda a sessão desta terça para concluir o julgamento.