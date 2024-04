Gabigol é liberado para voltar a jogar após efeito suspensivo

O centroavante já marcou presença no centro de treinamento do Ninho do Urubu, no Rio de Janeiro, para se apresentar ao Flamengo para retomar os trabalhos depois de 36 dias de afastamento.

Gabigol defendeu a camisa interista na temporada 2016/17, mas realizou apenas 10 jogos, sendo nove deles pela Série A da Itália. Em sua passagem, o atleta brasileiro marcou apenas um gol. (ANSA).

