Netanyahu promete invadir Rafah 'com ou sem acordo'

ROMA, 30 ABR (ANSA) - O premiê de Israel, Benjamin Netanyahu, disse nesta terça-feira (30) que o exército vai invadir Rafah, no sul da Faixa de Gaza, independentemente de um eventual acordo com o grupo fundamentalista Hamas para uma trégua provisória.

"A ideia de colocar fim à guerra antes de alcançar todos os nossos objetivos é inaceitável. Nós entraremos em Rafah e aniquilaremos todos os batalhões do Hamas, com ou sem acordo, para obter uma vitória total", afirmou o primeiro-ministro em encontro com familiares de reféns do grupo palestino.

A comunidade internacional teme possíveis efeitos catastróficos de uma eventual incursão em larga escala em Rafah, cidade que abriga mais de 1 milhão de pessoas e se tornou destino de refugiados de outras regiões de Gaza.