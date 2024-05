'40 nódulos': mulher vai à Justiça após procedimento com uso de PMMA

"Eu voltei na clínica e ele disse que era a primeira vez que aquilo acontecia. Ele aplicou corticoide onde estavam os nódulos e marcou para eu voltar alguns dias depois para fazer a retirada deles. Nesse retorno, ele retirou cerca de 40 nódulos", conta a aposentada.

Sem ter melhora, Rita conta que passou por consultas com três médicos a fim de entender o que estava acontecendo com seu rosto, e foi orientada por um cirurgião plástico a fazer a retirada dos novos nódulos que surgiram. O procedimento seria para amenizar o problema, já que não tem como retirar a substância do organismo.

Todos os médicos que fui falaram que os nódulos são devido ao PMMA que ele aplicou no meu rosto e não poderia. Ele acabou com a minha alegria. Eu tinha um sorriso lindo e agora estou com meu rosto acabado. Rita Castro de Araújo

Segundo a aposentada, ela procurou o dentista e repassou a orientação do cirurgião plástico. Para fazer a cirurgia para retirar todos os nódulos e corrigir uma cicatriz decorrente deles, ela teria que desembolsar R$ 27 mil. Sem condições financeiras para o novo procedimento, a aposentada conta que pediu ajuda para o dentista.

"Ele assinou um termo afirmando que arcaria com esse custo. Ele disse que faria depósitos de R$ 500 até completar o valor. Mas ele pagou R$ 6 mil e parou", conta Rita.

Em março deste ano, a aposentada buscou auxílio de um advogado e entrou com um processo contra o dentista pedindo indenização por danos morais e materiais. O processo está em andamento.