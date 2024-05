Brasil será pressionado na ONU a garantir direito ao aborto legal

O Comitê analisará a situação do Brasil no próximo dia 23, em Genebra, quando uma ampla delegação do governo e da sociedade civil estará presente. Essa será o primeiro exame sobre a condição da mulher no país em 12 anos.

O UOL apurou que o comitê está se preparando para questionar a delegação brasileira sobre a situação do aborto no país. Num dos documentos recebidos pelos peritos e preparados por Defensorias Públicas estaduais, o alerta é feito sobre os problemas enfrentados por mulheres nesse aspecto.

Apesar da obrigação assumida pelo Estado Brasileiro, a realidade é que o acesso ao norte legal no Brasil revela um cenário completo, com diversas barreiras impostas sobre mulheres ao acesso a esse direito.

Trecho de documento preprarado por Defensorias Públicas

De acordo com o levantamento entregue ao Comitê da ONU, 58% das mulheres brasileiras vivem em cidades sem serviços de aborto legal.

Com 822 mil estupros registrados por ano, apenas 8,5% foram notificados para a polícia. Entre 2015 e 2023, o SUS apontou que realizou uma média anual de 1.800 abortos por razões médicas e legais. Isso seria apenas 3% do total de gravidezes resultantes de estupros.

O documento ainda denuncia o fato de que o serviço de aborto legal do Hospital Municipal e Maternidade da Vila Nova Cachoeirinha, referência na realização do procedimento, ter sido fechado em dezembro de 2023 pela Prefeitura de São Paulo. O hospital, localizado na zona norte da cidade, era o único do estado a realizar interrupções de gestação em casos em que a idade gestacional ultrapassa as 22 semanas.