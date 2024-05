'Ainda não vimos o pior cenário': o que é maré meteorológica que atinge RS

Muitas pessoas se perguntam o motivo pelo qual as águas estão demorando tanto para baixar no Rio Grande do Sul. Além do excesso de chuva, o estado enfrenta outro problema: uma maré meteorológica positiva.

"A bacia hidrográfica do Guaiba tem 84 mil km². Medimos o escoamento no pico da enchente na semana passada e a vazão estava em 30 milhões de litros por segundo", diz Elírio Toldo Jr., professor do Centro de Estudos de Geologia Costeira e Oceânica (CECO) e da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Segundo o especialista, isso é 15 vezes mais do que a média da bacia.

O excesso de águas somada à maré meteorológica faz com que esses alagamentos durem tanto - e se espalhem para mais cidades do estado. Entenda o fenômeno.