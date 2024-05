Colômbia anuncia rompimento de relações diplomáticas com Israel

A guerra foi deflagrada em 7 de outubro de 2023, após atentados do Hamas deixarem 1,2 mil mortos em Israel, em sua maioria civis, de acordo com Tel Aviv. Desde então, a reação israelense em Gaza já matou 34,6 mil palestinos, principalmente mulheres e crianças, segundo o Ministério da Saúde local.

Petro, primeiro presidente de esquerda na Colômbia, também já comparou a postura do governo de Israel com o nazismo e o "genocídio" de palestinos com o Holocausto. (ANSA).

