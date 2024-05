Alcaraz desiste do Aberto de Roma por lesão no braço

ROMA, 3 MAI (ANSA) - O tenista espanhol Carlos Alcaraz, atual número três do mundo, desistiu do Masters de 1000 de Roma, na Itália, em função de uma lesão no braço direito.

O atleta, que foi eliminado do Aberto de Madri pelo russo Andrey Rublev, já havia perdido os torneios de Montecarlo e Barcelona por causa de problemas físicos.

"Eu estou com um edema muscular no pronador redondo, consequência da minha última lesão, então infelizmente não vou poder jogar em Roma. Precisarei de um descanso para me recuperar e poder jogar 100% sem dor", escreveu Alcaraz em suas redes sociais.