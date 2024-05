Relator vota por cassar Cláudio Castro por escândalo dos cargos secretos

O desembargador Peterson Barroso Simão, do TRE (Tribunal Regional Eleitoral) do Rio, recomendou a cassação do governador do RJ, Cláudio Castro (PL), em razão do esquema dos cargos secretos revelado pelo UOL. Para ele, o escândalo envolveu ilicitudes que comprometeram o processo eleitoral de 2022.

Quem arquitetou esse plano perverso é um gênio, mas um gênio do mal (...) O plano foi orquestrado com antecipação e só não se esperava que fosse ser descoberto.

Peterson Barroso Simão, desembargador do TRE-RJ

O que aconteceu

Quebra de igualdade de oportunidades. O desembargador afirmou que as ações geraram altíssimo prejuízo ao erário e à população fluminense. Além disso, quebraram a igualdade de oportunidades entre candidatos e influenciaram na livre escolha dos eleitores.