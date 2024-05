Brasil: 'Cenas apocalípticas' devastam Serra Gaúcha

PORTO ALEGRE, 3 MAI (ANSA) - Um "cenário apocalíptico" é a descrição do cônsul-geral da Itália em Porto Alegre, Valerio Caruso, do estado brasileiro do Rio Grande do Sul, onde as chuvas incessantes há oito dias já deixaram pelo menos 37 mortos e 56 feridos.

"A sensação é de que o pior ainda está por vir", disse à ANSA o diplomata, que iniciou uma campanha para arrecadar bens de primeira necessidade junto à comunidade italiana local (o Rio Grande do Sul é "o estado mais italiano do mundo fora da Itália", com 40% de sua população de origem italiana).

"O que vemos nestas horas é indescritível: casas desabando durante as operações de resgate, pessoas arrastadas pela correnteza enquanto estavam prestes a ser alcançadas por helicópteros, cenas realmente terríveis", relatou Caruso.