Diodato anuncia datas de turnê no Brasil

"É uma grande satisfação oferecer à cidade de Porto Alegre o espetáculo de um dos maiores artistas da Itália atual. Uma iniciativa histórica e um extraordinário sucesso para a diplomacia cultural do Consulado Geral da Itália em Porto Alegre", destacou o cônsul-geral Valerio Caruso.

Os ingressos já estão à venda através do site https://uhuu.com/.

Em Curitiba a apresentação será no dia 26 de maio, no Teatro Paiol. No Rio, o show será ao lado da banda Selton, no Blue Note.

O artista ainda passará pelo Sesc Jundiaí em 1º de junho e pelo Sesc Pinheiros, em São Paulo, no dia 2 de junho, encerrando o tour.

Antonio Diodato, que usa apenas o sobrenome como nome artístico, lançou seu disco mais recente, "Ho Acceso un Fuoco", em 2024. Além de Sanremo, ele já foi reconhecido com prêmios como o David di Donatello de melhor canção original por "Che Vita Meravigliosa", incluída na trilha do filme "La dea fortuna", de Ferzan Özpetek, que também venceu o Soundtrack Stars Award no Festival de Cinema de Veneza.

Em 2020, ganhou o MTV Europe Music Awards na categoria de melhor artista italiano. Em 2024, voltou a ser destaque no Festival de Sanremo com a faixa "Ti Muovi". (ANSA).