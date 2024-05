Equatoriano vence 1ª etapa do Giro d'Italia de ciclismo

ROMA, 4 MAI (ANSA) - O equatoriano Jhonatan Narváez, da equipe Ineos Grenadiers, conquistou neste sábado (4) a primeira etapa do Giro d'Italia, uma das principais provas do ciclismo mundial, e ganhou a tradicional camisa rosa usada pelo líder da classificação geral.

Narváez completou o percurso de 140 quilômetros entre Venaria Reale e Turim, no Piemonte, em 3h14m23s, logo à frente do alemão Maximilian Schachmann (Bora-Hansgrohe) e do esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), favorito ao título.

Essa é a segunda vez que o equatoriano fatura uma etapa do Giro; a primeira foi o trecho número 12 em 2020.