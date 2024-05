Hamas suspende negociações no Cairo para cessar-fogo

TEL AVIV, 6 MAI (ANSA) - Em meio à ordem de evacuação do leste de Rafah emitida por Israel, o grupo islâmico Hamas decidiu suspender as negociações no Cairo, capital do Egito, para um cessar-fogo na Faixa de Gaza.

Uma fonte da organização radical citada pela emissora Sky News Arabia disse que a decisão foi tomada após "consultas com as outras facções palestinas".

De acordo com o mesmo canal, os mediadores egípcios pediram para a liderança do Hamas "evitar uma escalada militar e dar a possibilidade de conter a crise".