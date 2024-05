Elon Musk anuncia doação para apoio a resgates no RS

SÃO PAULO, 9 MAI (ANSA) - O bilionário Elon Musk anunciou nesta quinta-feira (9) que a Starlink, projeto de conexão satelitar de sua empresa SpaceX, doará mil terminais de internet banda larga para as equipes que atuam na tragédia climática do Rio Grande do Sul.

"Dadas as terríveis inundações no Rio Grande do Sul, a Starlink doará mil terminais para equipes de emergência e disponibilizará gratuitamente o uso de todos os terminais da região até que a região se recupere", disse o magnata através do X (antigo Twitter), plataforma que também pertence a ele.

"Espero pelo melhor para o povo do Brasil", concluiu. No anúncio, ele compartilhou o vídeo da ex-uber model brasileira Gisele Bündchen, que pediu ajuda para seu estado natal.