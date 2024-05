Itália define porta-bandeiras das Paralimpíadas de Paris

ROMA, 9 MAI (ANSA) - A velocista Ambra Sabatini e o ciclista Luca Mazzone serão os porta-bandeiras da Itália na cerimônia de abertura das Paralimpíadas de Paris, na França, marcada para acontecer no dia 28 de agosto.

Sabatini conquistou uma medalha de ouro nos 100 metros T63 nos Jogos de Tóquio, enquanto Mazzone subiu no lugar mais alto do pódio três vezes entre as edições de 2016 e 2020 das Paralimpíadas.

"Eu nem sei por onde começar. Meu coração bate muito forte e estou muito honrada em poder assumir essa função. É um sonho que sempre tive", celebrou Sabatini.