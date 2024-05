Número de mortes confirmadas no Rio Grande do Sul chega a 113

(ANSA) - BRASÍLIA, 10 MAG - O número de mortos por causa dos temporais no Rio Grande do Sul subiu de 107 para 113, enquanto a cifra de desaparecidos aumentou de 134 para 146, informou nesta sexta-feira (10) a Defesa Civil do estado. Outro óbito ainda está em investigação.

O boletim mais recente também contabiliza mais de 400 mil pessoas fora de casa, incluindo 69.617 em abrigos e 337.116 alojadas por amigos ou parentes, e 1,9 milhão de indivíduos afetados pela pior tragédia climática da história gaúcha.

Dos 497 municípios do Rio Grande do Sul, pelo menos 435 reportaram algum tipo de problema ligado ao mau tempo, que continuará até o início da próxima semana. (ANSA).