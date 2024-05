UE conclui que Áustria viola regras de livre circulação

BRUXELAS, 14 MAI (ANSA) - A Comissão Europeia afirmou nesta terça-feira (14) que a Áustria está violando as regras da UE em relação a livre circulação ao implementar restrições no Passe do Brennero, localizado a cerca de 80 quilômetros a norte de Bolzano.

A declaração é dada após o vice-premiê e ministro da Infraestrutura e dos Transportes da Itália, Matteo Salvini, ter aberto um processo inédito na União Europeia devido "as proibições unilaterais da Áustria" que "são inaceitáveis e insustentáveis porque bloqueiam o principal eixo de ligação entre o sul e o norte da Europa".

Em um parecer, a Comissão explicou que "certas medidas em vigor na Áustria restringem o transporte de mercadorias nas autoestradas A12 e A13 e, consequentemente, a livre circulação de mercadorias" protegida pela UE.