Negociações entre Israel e Hamas são suspensas, diz imprensa

ROMA, 18 MAI (ANSA) - As negociações para uma trégua entre Israel e Hamas na Faixa de Gaza foram suspensas. A informação foi divulgada pela TV israelense Kan 11. Segundo fontes envolvidas nas conversas, os mediadores do Egito e do Catar verificaram a impossibilidade, nesta fase, de alcançar um acordo.

O motivo seria que as partes não conseguem concordar sobre as condições para a liberação dos reféns em poder do Hamas em troca da soltura de presos palestinos.

"As fontes indicaram que as diferenças são muito grandes, especialmente sobre o termo 'fim da guerra' e sobre a exigência de Israel de vetar os nomes dos terroristas cuja libertação o Hamas poderia pedir", disse a emissora.