Papa Francisco condena ataque a Kharkiv e pede fim de guerras

CIDADE DO VATICANO, 19 MAI (ANSA) - O papa Francisco condenou neste domingo (19) o novo ataque contra a cidade de Kharkiv, na Ucrânia, em meio ao conflito com a Rússia, e fez um apelo para que haja "coragem" para travar as guerras.

"O meu pensamento dirige-se em particular à cidade de Kharkiv, que sofreu um ataque há dois dias. Pensemos na Terra Santa, na Palestina, em Israel, pensemos em tantos lugares onde há guerras", pediu o Pontífice após a recitação da oração do 'Regina Coeli'.

Durante a solenidade de Pentecostes, que conclui o Tempo Pascal no calendário católico, Francisco rezou ainda para o Espírito Santo conduzir "os chefes das nações e todos nós a abrir portas de paz".