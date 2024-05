Papa elogia contribuição dos católicos na China para a paz

O argentino destacou ainda que o Espírito Santo reuniu-os, fez crescer a harmonia entre eles, conduziu-os por caminhos que muitos deles não teriam imaginado, superando até a perplexidade e a resistência.

"Os católicos chineses, em comunhão com o Bispo de Roma, caminham no tempo presente. No contexto em que vivem, também testemunham a sua fé com obras de misericórdia e de caridade, e no seu testemunho dá uma contribuição real para a harmonia da convivência social, para a construção da casa comum", acrescentou.

O Vaticano e a China romperam relações diplomáticas formais em 1951, quando a Santa Sé reconheceu a independência da ilha de Taiwan, que ainda é vista por Pequim como uma "província rebelde". No entanto, Francisco tem tentado melhorar o diálogo entre a Igreja Católica e Pequim.

O secretário de Estado do Vaticano, cardeal Pietro Parolin, inclusive, falou sobre a renovação do acordo entre a Santa Sé e o governo da China para a nomeação dos bispos católicos no país asiático. O polêmico documento foi assinado em outubro de 2022 e vale até 2024.

De acordo com ele, todos estão "interessados que o acordo sobre a nomeação dos bispos possa ser renovado e também que alguns pontos possam ser desenvolvidos".

Quando questionado se os próximos passos são para a abertura de uma representação pontifícia em Pequim, Parolin respondeu: "Há muito que esperávamos poder ter uma presença estável na China, mesmo que inicialmente não tenha a forma de uma representação pontifícia, de uma nunciatura apostólica, mas em qualquer caso para aumentar os contatos. Então a forma pode ser diferente".