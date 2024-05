Novo terremoto volta a abalar sul da Itália

O Golfo de Nápoles está localizado entre o grande vulcão Vesúvio e os Campi Flegrei, uma caldeira com cerca de 20 crateras, muitas delas submarinas, chamada assim (terra em chamas) pelos antigos Gregos.

A região, onde vivem meio milhão de pessoas, passa por uma fase de 'Bradisismo', um fenômeno que aumenta o nível do solo com base no gás e magma acumulados nas profundezas. (ANSA).

