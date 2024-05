Papa pede orações pela paz: 'Vivemos guerra mundial'

Perante milhares de fiéis, o religioso pediu para que Myanmar também não seja esquecido, assim como todos os países envolvidos em algum conflito.

"Não vamos esquecer Myanmar e não vamos esquecer muitos países em guerra", enfatizou ele, convidando todos a "rezar pela paz neste tempo de guerra mundial".

O líder da Igreja Católica explicou ainda que a humildade "é fonte de paz no mundo e na Igreja", alertando que "onde não há humildade, há guerra, há discórdia, há divisão".

Falando da humildade, e em particular de Nossa Senhora que encarnou plenamente esta virtude, o argentino destacou que esta virtude "é a grande antagonista do mais mortal dos vícios, nomeadamente a soberba".

"Enquanto o orgulho e a soberba incham o coração humano, fazendo-nos parecer mais do que somos, a humildade traz tudo de volta à dimensão certa. Somos criaturas maravilhosas, mas limitadas, com pontos fortes e fracos. Desde o início, a Bíblia nos lembra que somos pó e ao pó voltaremos", explicou.

De acordo com Jorge Bergoglio, no entanto, no coração humano muitas vezes surgem ilusões de onipotência, que são muito perigosas. "Bem-aventuradas as pessoas que guardam no coração esta percepção da própria pequenez: são preservadas da arrogância", acrescentou.