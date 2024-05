Câmara da Itália dá aprovação definitiva para limitar incentivo

A medida acabou gerando um gasto muito maior que o previsto inicialmente. Até o último dia 30 de abril, o total chegou a 122.643 bilhões de euros.

As mudanças foram aprovadas na Câmara com 150 votos a favor e 109 contra. A medida já passou por uma votação de confiança no Senado e agora entrará em vigor.

A medida chegou a causar um racha no governo. O vice-premiê e chanceler, Antonio Tajani, secretário do partido Força Itália (FI), se manifestou contrário, mas orientou o voto a favor no Senado porque a votação de confiança colocaria em jogo a continuidade do governo de Giorgia Meloni.

Nesta quinta, o deputado Fabrizio Sala, do mesmo partido, disse que a sigla não esconde a infelicidade em aprovar a medida, mas espera conseguir melhorar algumas das normas.

(ANSA).