Israel encontra corpo de refém brasileiro na Faixa de Gaza

"Temos o dever nacional e moral de fazer todo o possível para restaurar vidas e é isso que estamos fazendo. Louvo as forças de segurança que agiram com grande coragem no coração do território inimigo, para retornar os corpos para suas famílias e sepultamento em Israel", disse o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

Ao todo, o ataque realizado pelo grupo em Israel deixou mais de 1,2 mil mortos e por volta de 250 pessoas foram sequestradas e levadas para o enclave. As autoridades do país dizem que cerca de 100 continuam em poder do Hamas. (ANSA).

