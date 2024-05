Ministro da Defesa da Itália recebe alta após dores no peito

O ministro, um dos principais membros do partido de direita Irmãos da Itália (FdI), da primeira-ministra Giorgia Meloni, foi levado ao hospital San Carlo di Nancy, em Roma, depois de se sentir mal durante uma reunião do Conselho Supremo de Defesa no palácio presidencial. Ele teria sentido fortes dores no peito.

Em fevereiro passado, Crosetto já havia sido tratado de um caso de pericardite no mesmo hospital. "Passada a fase aguda da dor, a pericardite é tratada como uma infecção normal, com terapia anti-inflamatória", declarou o chefe da cirurgia cardíaca de San Carlo di Nancy, Giuseppe Speziale. (ANSA).

