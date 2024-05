++ GP de Mônaco é reiniciado após bandeira vermelha ++

ROMA, 26 MAI (ANSA) - O Grande Prêmio de Mônaco de Fórmula 1 foi reiniciado na manhã deste domingo (26) após ter sido interrompido com bandeira vermelha na primeira volta devido ao acidente entre os pilotos Sergio Pérez, da Red Bull, e Kevin Magnussen e Nico Huelkenberg, ambos da Haas.

A nova largada foi no grid, com a ordem da primeira volta. O espanhol Carlos Sainz, da Ferrari, conseguiu se alinhar na terceira posição apesar de ter sido obrigado a parar no início da primeira largada com problemas no pneu de sua Ferrari.

(ANSA).