Bocelli celebra carreira e emociona SP com concerto a céu aberto

SÃO PAULO, 26 MAI (ANSA) - Por Luciana Ribeiro - Em mais uma etapa de sua turnê em celebração aos seus 30 anos de carreira, o tenor italiano Andrea Bocelli subiu ao palco neste sábado (25) no estádio Allianz Parque, em São Paulo, e emocionou todos os fãs presentes em uma apresentação que pode ser considerada uma ópera a céu aberto.

Na noite fria e nublada na capital paulista, o artista italiano aqueceu o ambiente e o coração do público com seu talento e canções que marcaram sua trajetória.

Bocelli começou o show com a ária "La Donna È Mobile", de Giuseppe Verdi, logo após a Orquestra Jovem do Estado de São Paulo tocar o hino do Brasil para prestar uma homenagem à população afetada pela tragédia climática no Rio Grande do Sul.