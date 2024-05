Israel mantém operação em Rafah, diz porta-voz

TEL AVIV, 30 MAI (ANSA) - O porta-voz militar das forças de defesa de Israel (IDF) afirmou nesta quinta-feira (30) que o país continua operando em toda a Faixa de Gaza, incluindo em Rafah, onde nas últimas 24 horas "foram atingidos mais de 50 alvos".

Ele também disse que Israel investiga uma acusação do Hamas de que os militares do país judeu teriam atacado e matado dois paramédicos do Crescente Vermelho a bordo de uma ambulância perto de Rafah.

Segundo o porta-voz, os soldados dispararam contra "um carro suspeito que se aproximava deles" e o caso será apurado, pois "a presença de uma ambulância na área não foi coordenada com o exército".