Vôlei: Seleção feminina da Itália vence República Dominicana

O objetivo ao final das três semanas de competição é conseguir uma das oito vagas na fase final.

Se classificam os sete primeiros na tabela mais a Tailândia, que já tem vaga garantida por ser a sede da etapa decisiva.

A Itália joga ainda de olho em pontos no ranking da Federação Internacional de Vôlei, que será o critério adotado para distribuir as últimas vagas no torneio feminino dos Jogos Olímpicos.

Serão seis vagas para os seis melhores posicionados com exceção daqueles que já conseguiram vaga, sendo que obrigatoriamente uma vaga deve ir para a Ásia e outra para a África.

A Itália, que ocupa a quinta posição neste ranking, é a primeira na fila dos países que ainda buscam a vaga e com as cinco vitórias já conquistadas na Liga das Nações, está praticamente assegurada nos Jogos de Paris. (ANSA).