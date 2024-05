Haddad se reunirá com Papa para defender taxação de super-ricos

Nesta segunda-feira (3), Haddad embarcará para a Itália para uma visita oficial de dois dias, informou o jornal "O Globo".

De acordo com a publicação, o primeiro compromisso de Haddad será uma audiência com Jorge Mario Bergoglio, com quem falará sobre a taxação das grandes fortunas, a dívida dos países pobres, a mudança climática e a tragédia no Rio Grande do Sul.

Haddad também participará da conferência "Enfrentando a crise da dívida no Sul Global", organizada pela Universidade Pontifícia Academia das Ciências Sociais, que contará com a presença de líderes globais e especialistas para discutir estratégias de mitigação e resolução da dívida.

A participação de Haddad reflete o compromisso do Brasil com a busca de soluções para os desafios econômicos enfrentados por países em desenvolvimento. (ANSA).

