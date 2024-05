PIB da Itália avança 0,3% no primeiro trimestre de 2024

Segundo o Istat, o PIB aumentou 0,7% em comparação com o primeiro trimestre de 2023, ligeiramente acima da sua estimativa anual provisória de 0,6%.

O PIB da Itália acumula três trimestres seguidos de alta, após a contração registrada no segundo quarto de 2023. Todos os setores - agropecuária, indústria e serviços - apresentaram crescimento, segundo o Istat.

O relatório aponta um aumento de 0,2% no consumo final nacional e de 0,5% nos investimentos fixos brutos. As importações caíram 1,7% e as exportações cresceram 0,6%.

Já a taxa de inflação na Itália manteve-se estável em maio em 0,8%, com um aumento mensal dos preços de 0,2%.

Os dados preliminares do Istat especificam que a variação do índice Ipca, que mede a inflação harmonizada de acordo com os parâmetros da UE, também foi de +0,8% em maio, desacelerando em relação aos +0,9+ do mês anterior. (ANSA).