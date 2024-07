Número de mortos em deslizamento na Etiópia vai a 257

KENCHO, 25 JUL (ANSA) - O número de mortos em um deslizamento de terra no sul da Etiópia subiu para 257, informou a Organização das Nações Unidas (ONU) nesta quinta-feira (25).

Segundo a agência humanitária Ocha, a tragédia ocorrida no último dia 22 de julho, após fortes chuvas em uma pequena cidade nas montanhas do estado Etiópia do Sul, pode ter deixado 500 vítimas.

Centenas de cidadãos também ajudaram a procurar sobreviventes do deslizamento mais mortal no segundo país mais populoso, vasculhando a lama avermelhada de Kencho Shacha Gozdi.