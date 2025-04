São Paulo deve ter chuva nesta segunda, mostra previsão do tempo

A propagação de uma frente fria muda o tempo nesta segunda-feira, 28, na cidade de São Paulo e região metropolitana, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo. Há expectativa para chuva ao longo do dia.

"Imagens dos radares meteorológicos mostram chuva fraca entre as regiões de Botucatu e Itu, no interior paulista. No decorrer da manhã, essas instabilidades se deslocam rumo à Grande São Paulo. A expectativa é de precipitações inicialmente fracas, mas que podem ganhar força e se generalizar ao longo do dia", disse o CGE.

A manhã desta segunda-feira, 28, começou com céu encoberto e formação de névoa em trechos da capital paulista e Grande São Paulo, de acordo com o órgão municipal.