UE vê dificuldades em taxa para super-ricos, mas aponta avanços

RIO DE JANEIRO, 25 JUL (ANSA) - O comissário de Economia da União Europeia, Paolo Gentiloni, apontou nesta quinta-feira (25) dificuldades para implantar uma taxa global contra os chamados "super-ricos", porém destacou que o documento final do G20 das Finanças no Rio de Janeiro apresentará avanços sobre o tema.

"Sobre a proposta brasileira para uma taxa contra os super-ricos, estamos todos cientes de que se trata de uma competência de cada país, algo difícil de superar com esquemas globais, mas acredito que as dificuldades não prejudiquem um compromisso comum", declarou Gentiloni à ANSA, à margem da reunião de ministros das Finanças e presidentes de bancos centrais do G20 na capital fluminense.

"O documento conclusivo deste G20 terá uma disponibilidade conjunta para considerar os primeiros passos nessa direção", acrescentou o italiano.